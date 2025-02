Lanotiziagiornale.it - “Impensabile spendere il 2% in Difesa, sul deficit trappolone dell’Ue”: parla l’analista Matteo Villa

, analista dell’Ispi, quanto costerebbe all’Italia raggiungere prima il 2% e poi il 3% del Pil in spese per la?“Oggi arrivare al 2% per l’Italia vorrebbe dire mettere almeno altri 11 miliardi di euro e per arrivare al 3% altri 35, sostanzialmente vuol dire raddoppiare la nostra spesa militare perché oggi è circa l’1,5%, ovvero circa 35 miliardi. In un momento in cui si fanno manovre da circa 30 miliardi l’anno e spesso non in debito, in cui l’Ue ci ha chiesto – fino a ieri – di stare attenti alle nostre finanze. Intanto servono 11 miliardi, necessari agli obiettivi per cui la Nato, gli Usa e la Commissione ci spronano, ma arrivare al 2% entro l’estate è del tutto inverosimile”.Vorrebbe dire fare quasi un’altra manovra entro l’estate?“Undici miliardi sono tantissimi per noi, perché non è soltanto una questione di quanti ne usi, ma anche di cosa ci fai.