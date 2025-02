Juventusnews24.com - Impallomeni dubbioso: «Mi chiedo perché Thuram debba fare panchina. Thiago Motta non ha spiegato questa cosa dopo PSV Juve»

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24PSV: tutte le dichiarazioni dell’ex calciatore sull’eliminazione dei bianconeriL’ex calciatoreha parlato a TMW Radiola sconfitta dellacontro il PSV e l’eliminazione dalla Champions League.PAROLE – «C’ècontinua competizione che a volte fa bene, altre no, soprattutto in un anno di alti e bassi. Lantus ha delusonon ha saputo interpretare la partita . Ieri sono stati brucati 11 milioni di euro di qualificazione. C’è stato un passo indietro notevole sotto l’aspetto dell’organizzazione di gioco. Se anche Kolo Muani non struscia più la palla è un problema. Misecon la sua esuberanzanon ci hail terzo gol preso, visto che è spuntato da solo Bakayoko».