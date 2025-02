Tg24.sky.it - Immagini Buongiorno 20 febbraio. Santo di oggi, nati del giorno, frasi e news

Leggi su Tg24.sky.it

Il 20del 1969 nasceva un'icona della musica come Kurt Cobain, il leader dei Nirvana prematuramente scomparso a soli 37 anni. La giornata odierna viene ricordata anche per la pubblicazio su Le Figaro del Manifesto del Futurismo da parte di Tommaso Marinetti e per la promulgazione della legge Merlin che, nel 1958, aboliva le case di tolleranza in Italia. Questi sono solo alcuni degli eventi più significativi da segnalare per la giornata di, dedicata alla giustizia sociale e in occasione della quale viene anche celebrato San Leone di Catania.La storia di Kurt CobainMusicista, cantautore e frontman dei Nirvana, Kurt Cobain è nato il 201967 ad Aberdeen, nello Stato di Washington. Ha vissuto una giovinezza turbolenta,segnata dal divorzio dei genitori quando aveva solo nove anni, un episodio che influenzerà profondamente la sua musica e la sua personalità.