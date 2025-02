Tvpertutti.it - Imma Tataranni, rissa tra Vanessa Scalera e autrice: «Ingrata!»

La presentazione della quarta stagione di– Sostituto Procuratore, in onda su Rai 1 dal 23 febbraio 2025 su Rai1, ha riservato un acceso confronto trae la scrittrice Mariolina Venezia,dei romanzi da cui è tratta la serie. Un battibecco nato da una semplice dimenticanza dell'attrice, che durante la sua ospitata al Festival di Sanremo ha ringraziato tutti, tranne la creatrice del personaggio.L'attrice, che interpreta, ha subito ammesso la svista, minimizzando l'accaduto: "Me ne sono proprio dimenticata, da sempre ho un rapporto particolare con gli sceneggiatori. Mariolina ha scritto un personaggio straordinario, l'ho solo dimenticata". Una spiegazione che, però, non ha convinto del tutto la scrittrice, la quale ha colto l'occasione per esprimere la sua opinione con parole taglienti.