IMMA TATARANNI | LITE TRA VANESSA SCALERA E MARIOLINA VENEZIA IN CONFERENZA STAMPA

Tensione alle stelle alladella nuova stagione di, la seguitissima serie che ha dato la grande popolarità a.Già in occasione della recente partecipazione a Sanremo, molti addetti hanno sottolineato un comportamento di non particolare simpatia dell’attrice. Oggi si è avuta la conferma, purtroppo.“ha scritto un personaggio straordinario, a Sanremo l’ho solo dimenticata”, così la, autrice dei romanzi e delle sceneggiature diribatte:è libera di ringraziare chi vuole. Sono una fan degli ingrati,è paladina dell’ingratitudine. Ringrazioper la sua ingratitudine, perché spesso non mi ha ringraziato: è una donna libera, non a caso interpretarisponde a tono:Io ricordo la tua ingratitudine, un comportamento malmostoso durante ladella prima stagione, le parole non carine rivolta a noi attori.