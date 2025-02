Lettera43.it - Imma Tataranni, lite in conferenza fra Vanessa Scalera e l’autrice Mariolina Venezia

Dissing a sorpresa durante lastampa di presentazione di4, in onda su Rai 1 e in streaming su RaiPlay dal 23 febbraio. Protagoniste dellasono state, autrice dei romanzi da cui è tratta la fiction, e, che ne interpreta la protagonista. A far scattare la scintilla, la domanda di un cronista per l’attrice in cui le ha chiesto la ragione per cui non avesse salutato la scrittrice durante il suo intervento al Festival di Sanremo 2025. «Me la sono semplicemente dimenticata», ha spiegato diplomaticamente la 47enne pugliese. «Me ne scuso ora, ma da sempre ho un rapporto particolare con gli sceneggiatori.ha scritto un personaggio straordinario, ho dimenticato il suo nome». Parole cuituttavia ha risposto in modo piccato.