Oasport.it - Iliass Aouani: “Nella maratona valgo 2h04?. Non fare le Olimpiadi mi ha provocato un disagio”

Nuova puntata di Sprint2U, approfondimento dedicato all’atletica leggera sul canale Youtube di OA Sport e condotto da Ferdinando Savarese. Ospite d’eccezione è stato. Il 29enne atleta milanese, di origini marocchine, si è fatto notare nei suoi anni di studio trascorsi negli Stati Uniti, dove ha conciliato l’attività agonistica con quella universitaria, finendo il proprio percorso con una laurea magistrale in Ingegneria.Tornato in Italia nel periodo del Covid, si è dedicato a tempo pieno all’atletica con ottimi risultati, in prima battuta sulle distanze medio/lunghe del mezzofondo e poi orientandosi definitivamente verso lain cui è diventato primatista italiano a Barcellona il 19 marzo 2023 con 2h07’16?. Nel febbraio del 2024 questo riscontro è stato migliorato da Yeman Crippa a Siviglia con 2h06’06?.