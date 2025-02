Ilgiorno.it - Il voto in commissione regionale. Indennità differita, primo via libera dopo l’abolizione dei vitalizi nel 2013

LaAffari Istituzionali del Consiglioha approvato il progetto di legge che introduce un assegnoo per gli ex consiglieri, calcolato col metodo contributivo. Per l’esattezza si tratta di un’. Hanno votato a favore i gruppi di maggioranza: FdI, Lega, Forza Italia, Lombardia Ideale e Noi Moderati. Contrari Pd e Movimento 5 Stelle. Astenuto Luca Ferrazzi, consigliere del Gruppo Misto nonché firmatario delprogetto di legge sul ripristino dei, quello che, una approdato in Aula, è stato poi rinviato inper approfondimenti. Prima delè stato respinto l’emendamento di Nicola Di Marco (M5S) col quale si chiedeva il ritiro del provvedimento. Ora il progetto di legge dovrà essere approvato dal Consiglio. Nel dettaglio, si intende introdurre un’in favore dei consiglieri regionali eletti in questa legislatura e nelle successive nionché ai componenti della Giunta e ai sottosegretari.