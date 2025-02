Il vigliacco

Leggi su Ilnerazzurro.it

A cura di Flavio Verzola.Vile, codardo, pusillanime, coloro che nelle difficoltà si sottraggono e si nascondono.Al fischio finale ho momentaneamente e vigliaccamente cancellato il calcio dalla mia vita, per quanto possibile. Il compito di scrivere era molto, troppo oltre il catartico, non avendo assolutamente nulla di liberatorio, ma al contrario, insopportabile, nel rigirare il coltello nella piaga. Il lunedì durissimo incrociare gli sguardi ironici, e le risatine beffarde, persino da coloro, che con questa sconfitta, hanno perso posizioni importanti per la prossima Champions. Paradossale che i ratti possano squittire di gioia per la vittoria del gatto! Del resto è risaputo che quando l’Inter perde, il mondo contro gioisce. Persino quando perde contro storicamente la più odiata del campionato italiano!In perfetta applicazione del nemico del mio nemico è mio amico, i pulcinella hanno festeggiato il pericolo scampato del sorpasso! Ma soprattutto la consapevolezza che nel caso di vittoria nerazzurra, l’Inter avrebbe preso una tale carica e autostima, da partire senza ostacoli e lancia spianata, verso il ventuno! Invece la sconfitta, l’ennesima negli scontri diretti, ha aperto un pericoloso spiffero, che potrebbe diventare una voragine.