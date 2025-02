Ilgiorno.it - Il video dell’omicidio in panetteria: i botti, la fuga “tranquilla” e il richiamo del padre

Milano, 20 febbraio 2025 – Si vede un ragazzo che esce alle 18.26 e 30 secondi di sabato 15 febbraio 2025 dal retrobottega delladi piazzale Gambara e si infila nel locale di cui aveva le chiavi. È Raffaele Mascia, il ventunenne fermato 48 ore dopo dagli investigatori della Squadra mobile con l'accusa di aver ucciso il quarantanovenne ucraino Ivan Disar con quattro colpi di pistola nel negozio del. Sono i minuti che precedono il raid killer: nel locale è già andato in scena il litigio che innescherà la furia omicida del ragazzo, bloccato lunedì sera in piazza Venino dagli agenti coordinati dal pm Carlo Enea Parodi e guidati dal dirigente Alfonso Iadevaia e dal funzionario Domenico Balsamo. La pistola Mascia apre il locale dove spesso passa le notti e ci resta dentro per tre minuti e dieci secondi.