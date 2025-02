Lettera43.it - Il trumpismo anti Ue di Conte e quella nostalgia gialloverde

Leggi su Lettera43.it

La si può vedere in due modi. Come una botta di(sic!) o come un balzo astuto sul carro del vincitore. Ora che i giochi sono fatti e non è più necessario indossare la solita maschera da equilibrista, Giuseppeè uscito allo scoperto sposando la linea trumpiana sulla guerra in Ucraina. Così il leader del Movimento 5 stelle ha seguito in differita il suo ex alleato di governo – ogni tanto giova ricordarlo – Matteo Salvini.Matteo Salvini e Giuseppe(Imagoeconomica).sull’Ucraina dà ragione a Trump e si smarca dall’Unione europeaCerto,non è arrivato, come ha fatto il leghista, a proporre il «Nobel per la pace» per il presidente Usa, ma comunque ha usato toni meno felpati del solito. «Trump con ruvidezza smaschera tutta la propaganda bellicista dell’Occidente sull’Ucraina e dice una verità che noi del M5s stiamo dicendo da tre anni, insieme a tutti gli esperti militari», ha dichiarato, «ossia che battere militarmente la Russia era irrealistico».