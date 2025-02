Ecodibergamo.it - Il Tribunale: «Abusò della figlia». Dieci anni a un padre che nega

IL CASO. Accusato di aver abusato, da quando lei aveva cinquee mezzo fino a 12, il 59enne residente in un paese dell’Isola (si omette qualsiasi dettaglio a tutelavittima) è stato condannato adi reclusione, e al pagamento di una provvisionale di 50mila euro per lae 5mila per la moglie.