Il ’Tour Montessori | Qui organizzò i primi corsi di formazione per docenti

E’ una sorta di pellegrinaggio alla ricerca delle radici del metodo pedagogico. Parliamo del “Tour”, un percorso immersivo che valorizza le testimonianze del passaggio della studiosa in Umbria, curato dall’architetto Matteo Ferroni. Il tempo passato qui dalla pedagogista è stato importante e prezioso. In Umbria, infatti, si conservano memorie dei luoghi doveha pubblicato “Il metodo”, ha organizzato idiper insegnanti, ha dato vita al movimentoano, ha realizzato un centro studi con l’Università per Stranieri di Perugia, creando a Santa Croce l’unica aula di osservazione conservata. Di tutto questo si è parlato in occasione dell’incontro che si è svolto ieri in Regione per presentare appunto l’iniziativa. "La possibilità di fare rete tra le realtà che hanno registrato il passaggio e la presenza di Mariain Umbria - osserva la presidente dell’assemblea legislativa Sarah Bistocchi - è davvero fondamentale.