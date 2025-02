Il tempo di Josep Martínez | uno spagnolo nell’obiettivo di Inter nella sezione decisiva?

Leggi su Justcalcio.com

2025-02-20 19:47:00 Il web è in trepidazione:E nel momento decisivo della stagione . eraper. Il portieredi, Nato ad Alzira, Dovrai sostituire il ferito Yann Sommer in un momento chiave della stagione. È arrivato da Genova in estate per circa 13,5 milioni, Avevo giocato solo una partita (contro l’Udinese in Coppa Italia) e ora Si imbatterà nei duelli più decisivi del corso.Sommer, che ha subito una fratturafalange prossimale del pollice della mano destra, sarà basso intorno a 20-30 giorni. E in quel periodo le partite che definiranno la stagione della squadra che allenano Simone Inzaghi si giocheranno.Non sarà solo La prima tappa della Champions League (settimana del 4 marzo), ma anche le partite seriali contro Genoa (Debutteràlega italiana come portiere tra la sua ex squadra, precisamente), Il Napoli (Leader di ‘Calcio) o il Monza.