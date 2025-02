Ilgiorno.it - Il Tavolo del lavoro per crescere. Non solo il mercato locale si guarda oltre i confini nazionali

Cambiamenti demografici in atto, carenza di personale e disallineamento tra domanda e offerta, ma anche risposte alle esigenze abitative di chi ha trovato un impiego in Valle. Se ne occuperà il neocostituito "del", iniziativa dell’amministrazione provinciale presentata alcuni giorni fa a rappresentanti delle associazioni datoriali, sindacati, enti del terzo settore e Uffici di Piano per un primo confronto. "Riunire tutti gli attori chiave deldel- ha dichiarato il presidente Davide Menegola – significa identificare le necessità e sviluppare politiche deladeguate alle sfide che affrontiamo anche in Valtellina e creare opportunità sia per i residenti che per coloro che potrebbero arrivare da altre parti del mondo, basti pensare al progetto Senegal che Anolf Sondrio sta portando avanti".