Il sottosegretario Delmastro condannato a 8 mesi per il caso Cospito Non mi dimetto

Roma, 20 febbraio 2025 - IlAndreadelle Vedove è statoa 8di reclusione per il reato di rivelazione del segreto d’ufficio, in relazione aldell’anarchico Alfredo. La sentenza è stata emessa dai giudici dell`VIII sezione del Tribunale penale di Roma dopo poco più di un’ora di camera di consiglio. "Spero ci sia un giudice a Berlino ma non mi", le parole didopo la condanna. Questa mattina la procura, con i pm Paolo Ielo, procuratore aggiunto all'epoca dell'inchiesta, e la pm Rosalia Affinito, aveva chiesto l'assoluzione per il, che ha assistito alla lettura della sentenza. Il procedimento ruota intorno alle dichiarazioni fatte nel febbraio del 2023 in parlamento da Giovanni Donzelli, collega di partito di