Il Siviglia ritorna sull’erba con l’assenza di Gudelj

2025-02-20 13:20:00 Giorni caldissimi per il calcio spagnolo!LuiChiuderà il Laliga Day 25 Ricezione al MaiorcaLui Lunedì prossimo 24 da 21:00 orein esso Sánchez-Pizjuán. Il modello ha avuto due giorni di riposo dopo la tregua che significa imporre se stessi con valladolide (0-4) Lo scorso fine settimana. Tre punti Separano gli ispanici dalla squadra ballearica, Settimo classificato. Il tavolo è in un pugno e nessuno vuole parlare di entrare nella lotta per l’Europa, quindi il primo obiettivo è raggiungere Collega due vittorie consecutivequalcosa che ilnon ha ancora fatto questo corso.Il gruppo È tornato questa mattina all’allenamento nella città sportiva e lo ha fatto con il Assenza di Nemanja. Il serbo notò un puntura Nell’ultimo incontro ha giocato a Nervión Di fronte a Barcellona E la settimana prima della visita a Pucela ha funzionato per la maggior parte individualmente.