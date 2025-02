Ilfattoquotidiano.it - “Il signor Mogol dovrebbe andare a scuola da Giorgia. Ce ne fossero come lei, i suoi virtuosismi sono un miracolo”: Cristiano Malgioglio furioso:

non ci sta ed è intervenuto a “Storie Italiane” per commentare le critiche spiazzanti del famoso parolieresue la sua performance sanremese con “La cura per me”.A Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, Giulio Rapetti, intervistato da Giorgio Lauro e Marisa Laurito, ha sentenziato: “Aoffrirei volentieri, gratuitamente, un corso da noi(al CET – Centro Europeo di Toscolano, ndr), ha una voce fantastica ma cantasi cantava trent’anni fa, usa troppo la voce. Che, per carità, è bellissima ma la usasi faceva in passato, la voce deve esser credibile per quello che dice, è la credibilità che riesce ad emozionare”.Pronta la replica dida Eleonora Daniele: “molto nervoso di quello che ha dettosu, invece ildinon ha una voce, ha uno strumento, è la più grande cantante della sua generazione oggi”.