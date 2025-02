Game-experience.it - Il sequel di Cyberpunk 2077, CD Projekt RED punta ad “avere la folla più realistica di sempre”

CDRED ha grandi ambizioni per ildi. Secondo una recente offerta di lavoro, il team vuole sviluppare il sistema dipiù realistico e reattivo mai visto in un videogioco. Questo potrebbe significare NPC capaci di rispondere dinamicamente agli eventi, con comportamenti più credibili e interazioni più complesse. L’obiettivo è superare anche capolavori come Red Dead Redemption 2 e i futuri titoli di Rockstar come GTA 6.L’annuncio di lavoro, scoperto da VG247 (condiviso da VGC), riguarda una posizione da Lead Encounter Designer. La descrizione di questo nuovo annuncio specifica che il candidato dovrà collaborare con il team di game design con l’obiettivo di creare un sistema diinnovativo e immersivo. Non è ancora chiaro se questo significherà NPC con cui si potrà interagire individualmente o unacon reazioni collettive più naturali e dettagliate.