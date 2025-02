Screenworld.it - Il seme del fico sacro, la recensione: cercare la libertà e le verità nel buio

Leggi su Screenworld.it

Se la rivoluzione si fa con le idee, le arti saranno sempre nemiche dei regimi oppressivi. Ma proprio in virtù del suo potere immagini, il cinema non può che ergersi ad alfiere di tale battaglia. Quello iraniano degli ultimi decenni ha provato sempre più spesso a sfidare la legalità nazionale e i codici imposti (o meglio, inflitti) ai cineasti. Ritrarre le contraddizioni e le storture politiche, sociali, religiose del regime degli ayatollah porta a condanne, reclusione o fughe dal paese d’origine. Al disagio dettato dalle riprese clandestine si aggiungerà quello di dover evadere, destino di svariati autori come l’esule Mohammad Rasoulof. Ildel, nelle sale italiane grazie a BiM e Lucky Red, è l’ultimo e prezioso tassello di una crociata, quella dell’autore iraniano, che non sembra aver intenzione di cedere.