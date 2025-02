Nerdpool.it - Il ritorno di Dragon Ball Super rende un personaggio dell’anime ufficialmente canon!

MentreDaima attira la maggior parte dell’attenzione nel mondo degli shonen, i fan non dovrebbero sottovalutare. Dopo il tragico decesso di Akira Toriyama, il manga ha colto l’opportunità di tornare indietro nel tempo per esplorare le avventure di Goten e Trunks come combattenti mascherati. Sebbene il capitolo 104 non stabilisca un conflitto di portata mondiale, ha introdotto alcune modifiche significative nel lore dell’universo anime, confermando per la prima volta l’ingresso di unprima esclusivoè oraico.Ilin questione è Olibu, un guerriero umano visto principalmente durante il “Torneo dell’Altra Dimensione” e la Saga di Majin Buu. Deceduto molto prima degli eventi di questi archi narrativi, Olibu era unesclusivo, lontano dall’essere unSaiyan, ma comunque in grado di combattere con abilità.