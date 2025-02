Ilrestodelcarlino.it - Il ristorante di Autogrill Amore apre a Bologna: è il primo in un aeroporto italiano

, 20 febbraio 2025 –, leader nella ristorazione per chi è in viaggio e parte del gruppo Avolta, ha inaugurato oggi all’interno dell’diDo Eat Better, un nuovocon servizio al tavolo che combina un’offerta veloce con piatti più ricercati e raffinati., già presente negli scali internazionali di Dusseldorf e Atene e sulle autostrade italiane a Montepulciano Est, Badia al Pino Ovest e Po Brennero, atterra per la prima volta in un. L’ad Ventola: “Vogliamo rendere l’sempre più accogliente” “Prosegue il nostro impegno per unsempre più accogliente, funzionale e al servizio del passeggero – ha commentato Nazareno Ventola, Amministratore Delegato didi– Nei mesi scorsi abbiamo aperto la nuova area di attesa in area imbarchi Schengen, con 750 metri quadri aggiuntivi a disposizione dei nostri passeggeri e tante sedute in più, ed ora stiamo arricchendo i nuovi spazi con punti di ristorazione e negozi, per rendere più piacevole l’attesa prima del volo.