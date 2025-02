Ilgiorno.it - Il rispetto dell’ambiente migliora la scuola

Leggi su Ilgiorno.it

Più efficiente, meno costosa, più bella da vivere. L’anno scolastico 2024-2025 per gli studenti di Marone, paese di tremila abitanti sulle sponde del lago d’Iseo in provincia di Brescia, è iniziato nellanuova di zecca di via Borgo Nuovo. Una novità, non solo perché ha unito in un unico edificio di due piani circa 200 alunni della primaria e della secondaria di primo grado, che prima frequentavano le lezioni in due edifici distanti, ma soprattutto perché la sua principale caratteristica è ilper l’ambiente: costruito interamente con materiali ecosostenibili e a basso consumo energetico, oltre che senza barriere architettoniche e antisismico. I materiali utilizzati sono isolanti ed ecocompatibili, come legno resistente, pannelli in cartongesso, lamiere per il tetto e un particolare tipo di calcestruzzo.