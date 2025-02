Sport.quotidiano.net - Il Rimini si coccola Longobardi: "Ora siamo più consapevoli"

E’ unmaturo quello che nel girone di ritorno, per un lungo periodo, ha fatto di necessità virtù, prima di tornare a splendere. Come è maturo Gianluca, nonostante l’età. Il difensore arrivato la scorsa estate dalla Recanatese a Ferrara domenica scorsa ha messo in mostra tutto il suo repertorio. Attenzione difensiva, assist e anche un gol di quelli che tutti vorrebbero realizzare. Insomma, la partita perfetta in quel percorso di crescita che perè solo all’inizio. Ma già promettente. "Avevamo passato – racconta il vero jolly della difesa biancorossa – in cui avevamo messo insieme tanti pareggi. Non che non ci fossero le prestazioni, ma non sfruttavamo i momenti. Con la Spal, ma anche con il Trapani in coppa abbiamo sfruttato le occasioni che abbiamo avuto e abbiamo fatto sicuramente meglio che in altre occasioni.