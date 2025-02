Sport.quotidiano.net - Il ranking complica tutto. L’Europa si fa più stretta

Fuori Milan e Atalanta, fuori la Juve. Resta la sola bandierina dell’Inter a rappresentare il calcio italiano in Champions. Una waterloo dalle conseguenze inevitabili. La resa di Motta col Psv di fatto scrive la parola fine alla possibilità di riportare il prossimo anno cinque squadre in Champions restringendo per tutti, Bologna compreso, la via per. Ci si può azzuffare tra tifosi sui social, come succede in queste ore, per stabilire chi, tra Milan, Atalanta, Juve e Bologna abbia contribuito maggiormente a zavorrare la classifica dell’Italia nelUefa che vale la quinta poltrona utile per la prossima Champions League. Ma la sostanza è che solo con un miracolo da qui a maggio l’Italia potrebbe scalzare dalle posizioni di testa delUefa Inghilterra e Spagna, che oggi comandano la classifica e che le cinque squadre ai nastri di partenza della prossima Champions le hanno quasi già messe in ghiaccio.