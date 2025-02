Ilgiorno.it - Il progetto di legge Valcepina tra i motivi delle tensioni a destra

Sul Fine Vita, per l’esattezza sul primo caso di suicidio assistito autorizzato dalla sanità lombarda, leinterne alla coalizione di centroche governa Regione Lombardia sono presto diventate manifeste: basti pensare, da ultimo, all’interrogazione alla Giunta promessa da un consigliere regionale di maggioranza, il ciellino Matteo Forte, di Fratelli d’Italia. In questo caso lo scontro è stato tra i meloniani, da un lato, l’assessore regionale Guido Bertolaso e il governatore leghista Attilio Fontana, dall’altro. Sulla mozione con la quale la Lega voleva sollecitare Governo e Parlamento a introdurre il divieto di indossare "il velo islamico" a scuola, lesono diventate evidenti già il giorno prima della seduta del Consiglio regionale, quando Alessandro Sorte, coordinatore lombardo di Forza Italia, ha detto che la via per un centrovincente (a Milano) "non è la sardonizzazione".