Il prezzo del gas chiude in calo a 4749 euro

Ildel gas conclude inla seduta, con gli investitori che guardano alle trattative tra Russia e Usa per porre fine alla guerra in Ucraina. Ad Amsterdam le quotazioni scendono dell'1,6% a 47,49al megawattora. Dall'inizio dell'anno si registra una flessione complessiva del 2,85 per cento.