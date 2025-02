Sport.quotidiano.net - Il presidente Guerini. "Marconi non ci ha fatto mai mancare nulla. Tifosi un po’ intempestivi»

Vincenzoa 360 gradi sull’Ancona, il suo presente, soprattutto il suo futuro, sugli striscioni esposti dalla tifoseria: l’ex mister e attualeonorario e responsabile dell’area tecnica è intervenuto ieri sera a Dorici, il programma di Vera Tv condotto in studio da Mauro Anconetani.è partito dalla gara di Civitanova: "L’abbiamo interpretata male – ha spiegato –, eravamo partiti bene ma non era un campo su cui l’Ancona si poteva esprimere. Normalmente abbiamo bisogno di campi belli per poter giocare, mentre domenica scorsa era una partita da interpretare in modo diverso, il campo era davvero brutto, impossibile giocare e dialogare. Poi la Civitanovese aveva fame di punti e ha dimostrato di avere più rabbia di noi, anche se questo non è accettabile". Comunqueelogia la squadra: "Durante la stagione è cresciuta, i giocatori si conoscono di più, il lavoro di Gadda s’è visto, alcune partite sono state anche piacevoli, hanno espresso un buon calcio.