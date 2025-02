Linkiesta.it - Il premio letterario Mandrarossa esalta la Sicilia che non ti aspetti

Leggi su Linkiesta.it

Un concorso dedicato alla narrativa contemporanea per valorizzare la culturana attraverso la scrittura, dando spazio a storie capaci di raccontare un’isola lontana dagli stereotipi, intrecciando le radici storiche con le nuove forme di narrazione. Questo è l’obiettivo del– Lache non ti” presentato il 19 febbraio presso la sala Cinema dell’Europa Experience “David Sassoli” a Roma. Promossa dalla omonima azienda vinicola di Menfi (Agrigento), l’iniziativa si propone di unire il mondo dell’enologia con quello della narrativa, coinvolgendo nella selezione dei titoli le librerie indipendenti di Roma, Milano, Napoli e delle città che hanno ricoperto il titolo di Capitale Italiana della Cultura dal 2015 a oggi, incluse le finaliste per il 2025 e le precedenti Capitali della cultura europee Firenze, Bologna, Matera, Gorizia e Nova Gorica.