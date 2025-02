Lanazione.it - Il politicamente scorretto. Cruciani è one man show

Attenzione, attenzione. Ilcorretto esca da questa stanza, anzi da questa sala e non serpeggi in mezzo alle poltrone. Sì, perché arriva al Teatro Cartiere Carrara il più dissacrante dei conduttori radiofonici d’Italia con la sua ‘Via Crux’. L’appuntamento è con (chi altri, se no?) Giuseppe, sabato alle 21 in unoche vuole esseree irriverente, a tratti dissacrante e per alcuni versi leggermente distruttivo. O costruttivo, dipende che lato della medaglia si voglia vedere. In fondo, a dire tutto è il sottotitolo: ‘Tutto quello che pensate e non avete il coraggio di dire’. In vostro soccorso arriva Giuseppe, in barba ai così detti buonisti, così come fa dai microfoni de La Zanzara su Radio24 ormai da anni. In scena c’è un one-man-che non ha voglia di essere ‘corretto’ e che trova nello stile del suo conduttore un vero e proprio mattatore capace di portare sul palco la sua ironia oltraggiosa e il suo pungente sarcasmo, grazie a dei monologhi sferzanti dal ritmo veloce.