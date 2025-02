Sport.quotidiano.net - Il Poggibonsi non può più sbagliare. Rientra Martucci, Bigica ancora out

in difesa, ma ilin occasione del derby dovrà rinunciare all’apporto di(nella foto). Il centrocampista della classe 2001, tra l’altro fra i protagonisti per rendimento nei novanta minuti dell’andata allo stadio Stefano Lotti il 23 ottobre, è stato fermato per tre giornate dal giudice sportivo in seguito all’espulsione conosciuta domenica scorsa negli istanti iniziali della ripresa del match. Altre soluzioni da valutare, quindi, nel settore. All’interno di un organico che sulla carta offre delle soluzioni alternative per "coprire" un’assenza che rimane comunque pesante nella rosa dei Leoni. La squadra è al lavoro, insieme anche con l’équipe sanitaria. Si tratta infatti di valutare la possibilità di un eventuale rientro di Vitiello almeno tra gli effettivi a disposizione sul versante offensivo.