Sport.quotidiano.net - Il Pisa e lo Spezia affrontano le squadre al top in questo momento: Juve Stabia e Catanzaro. Le più in forma del campionato

Mai come in questi giorni che separano lazione nerazzurra dalla sfida di sabato pomeriggio è d’attualità l’inflazionato adagio: "Affrontiamo una gara alla volta". La mente della tifoseria è libera di proiettarsi al doppio confronto esterno che attende Marin e soci nei primi nove giorni di marzo, ma all’interno delle mura dello spogliatoio siamo certi che nessuno abbia osato dare la precedenza agli incroci con Sassuolo erispetto all’impegno interno con la. Tornare a sorridere sul terreno di casa dopo quasi un mese dall’ultima vittoria (-Salernitana del 26 gennaio) è quanto mai importante per presentarsi al meglio al dittico di scontri diretti che ci diranno molto del finale di stagione che attende lo Sporting Club. Le "vespe" sono lazione più indelse prendiamo in considerazione le ultime due partite, quelle nelle quali – ironia della sorte – proprio gli uomini di Inzaghi e losi sono messe in evidenza in negativo in termini di rendimento.