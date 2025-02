Sport.quotidiano.net - Il Pisa e la sua ’colonia polare’: "Professionisti giovani e strutturati"

Alessandro Musumeci, meglio conosciuto su Facebook come "Il calcio Nordico" è il punto di riferimento per chi segue i campionati del Nord Europa. In passato è stato anche commentatore tecnico su Sportitalia e Mediaset. Oggi ci parla dei talenti nerazzurri provenienti da Norvegia e Danimarca. Musumeci, tanti nordici per il. Meister, Solbakken da questa sessione di mercato, prima Abildgaard, Lind e Hojholt. Che spiegazione si è dato? "Quando si inizia ad attingere da quel mercato, difficilmente ci si limita al singolo giocatore. I club si rendono conto inoltre che in squadra arrivanoseri, spesso, benfisicamente e piuttosto dotati tecnicamente a cifre ancora abbastanza contenute rispetto ad altre zone geografiche". Cosa porta una squadra a preferire giocatori nordici rispetto a quelli italiani? "Gli atleti italiani hanno pretese economiche che i ragazzi che dal Nord Europa non hanno.