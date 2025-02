Ilfattoquotidiano.it - Il Piemonte finanzierà ancora il fondo ‘Vita Nascente’: uno spreco ideologico di denaro pubblico

La Regionesi appresta a finanziare con un nuovo bando il“Vita nascente”, anche quest’anno con un milione di euro. Molte associazioni femministe hanno chiesto un accesso agli atti per capire come siano stati utilizzati i fondi erogati con i precedenti bandi, per un totale di 2.460.000 euroDall’analisi dei documenti del bando del 2022 appare chiaro che siamo di fronte ad un vero e propriodie all’inesistenza di criteri di erogazione delle risorse: in che modo e con quale criterio viene assistita una donna piuttosto che un’altra? La legge 194 è chiara: sono i consultori a dover informare la donna sui servizi sociali, sanitari e assistenziali offerti dalle strutture del territorio, attuando direttamente o tramite gli enti pubblici gli interventi per aiutarla, nel caso sia lei stessa a richiederlo.