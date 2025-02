Gamberorosso.it - Il piccolo locale di Milano dove il tè si beve come in Cina

Tutto inizia grazie a un colpo di fulmine, prima quello fra Lorenzo e Vivian e poi quello comune per le montagne dello Yunnan. Lorenzo è lombardo e dopo la laurea si trasferisce a Pechino,conosce Vivian, originaria del nord dellae già appassionata di tè. Nel 2014, durante un periodo sabbatico fra le montagne di Nannuo e Pasha, scatta una scintilla. La foresta era stata messa in concessione e rischiava di trasformarsi in una coltivazione intensiva: travolta dalla bellezza della foresta e dalla volontà di preservarla, la coppia acquista i terreni e ne diventa “custode”, col sostegno delle 18 famiglie che si occupavano di gestire il terreno. Nasce così Eastern Leaves.Xishuangbanna, nella provincia dello YunnanLorenzo racconta che «i gruppi culturali dell’area di Xishuangbanna, in cui vivono da secoli, sono i veri padri e custodi della cultura del tè sin dai suoi albori, avendola custodita, mantenuta viva e in continua evoluzione attraverso gli eventi storici.