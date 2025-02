Ilrestodelcarlino.it - Il piano per le famiglie in Emilia-Romagna, 20 milioni in più: ostetrica a domicilio, centri estivi e aiuti alle coppie in crisi

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Bologna, 20 febbraio 2025 - La Regione investe sul welfare 20in più. Nel nuovo bilancio, infatti, crescono del 26 per cento le risorse per rafforzare i servizi per l’infanzia e la genitorialità. Investimenti per l'infanzia e la genitorialità Nel dettaglio vengono stanziati a bilancio +50% di fondi per favorire il percorso formativo degli studenti con disabilità, +42% per i, +36% per i nidi e +49% per iper le. Obiettivo, spiega Isabella Conti, assessora regionale a Scuola, Welfare e Terzo settore, “è azzerare le lista d’attesa per i nidi, contrastare la denatalità, aiutare la conciliazione vita-lavoro aumentando fondi per ie per le. Si tratta di uno stanziamento senza precedenti”. Uncomplessivo che punta anche su servizi innovativi: dall’all’aiutoin