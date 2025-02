Ilrestodelcarlino.it - Il Perugia caccia. Zauli e Costa

Sarà Daniele Rutella della sezione di Enna a dirigere l’importante sfida tra Reggiana e Carrarese, in programma sabato alle 15 al ‘Città del Tricolore’. Prima gara stagionale per il fischietto siciliano con i colori granata, mentre l’anno scorso aveva diretto la prima di campionato a Cittadella (1 a 0 per i padroni di casa), poi Reggiana-Venezia (1-0) per finire Reggiana-Brescia (1-1). Assieme a lui ci saranno gli assistenti Vigile e Pedone, mentre il ‘quarto uomo’ sarà Poli. Al ‘temutissimo’ Var avremo invece Di Martino assieme a Nasca. Nel frattempo proseguono le prevendite per il match di sabato sia attraverso il circuito online ‘Vivaticket’ (oltre che nei punti vendita autorizzati), al ‘Reggiana Calcio Store’ di via Piccard 16/B; oppure il giorno della partita ai botteghini dello stadio, a partire dalle 13,30.