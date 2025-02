Tpi.it - Il pasticcio dell’Europa, spiazzata da Trump sull’Ucraina

L’imbarazzante balbettiodalla mossa, peraltro ampiamente annunciata in campagna elettorale, di Donalddell’apertura alla Russia per concordare one to one un piano di pace che metta fine alla guerra in Ucraina, è la ciliegina amarognola sulla torta andata a male confezionata dei pasticcieri-ni di Bruxelles.I sepolcri imbiancati dell’Unione europea scoprono con sgomento di aver pedissequamente servito, senza ottenere ricompense né politiche né economiche, gli interessi americani nei tre anni trascorsi dall’invasione russa dell’Ucraina; di essersi svenati, bruciando nel 2024 la bellezza di 326 miliardi di euro nella difesa (132 dei quali prodigati in armi e denaro all’Ucraina, gli Usa si sono fermati a 114 miliardi di aiuti), con un aumento del 30% rispetto al 2021.