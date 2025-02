Ilfogliettone.it - Il Paradiso delle Signore, le anticipazioni annunciano terribili notizie: che fine ha fatto veramente Adelaide | Colpo di scena inatteso

La fiction Rai che appassiona milioni di telespettatori si fa sempre più avvincente, preoccupazione per la sorte di una protagonista.Le condizioni dicontinueranno a destare preoccupazione nelle prossime puntate de “Il9”. Le cure a cui si è sottoposta non sembreranno dare i risultati sperati e, improvvisamente, la contessa farà perdere le sue tracce. La sua assenza non passerà inosservata, soprattutto agli occhi di Umberto, che sarà l’unico a conoscere la gravità della situazione. Nel frattempo, Marta inizierà a fare pressioni su suo padre per sapere dove si trovi la zia, ma Guarnieri, per proteggerla, sceglierà di mentirle ancora. Preoccupato per la sorte di, Umberto deciderà di partire per Londra nella speranza di trovarla e di assicurarsi che sia al sicuro.