Il Papa migliora ma c' è chi pensa che possa dimettersi

AGI - Le condizioni cliniche diFrancesco "sono in lievemento". Dal bollettino medico che ogni sera viene diramato dalla Santa Sede, traspare un cauto ottimismo. Nonostante il quadro generale rimanga complesso, il Pontefice "è apiretico", ossia non ha febbre, e "i parametri emodinamici continuano a essere stabili". In pratica il cuore è forte e sta rispondendo alla terapia farmacologica. Certo bisognerà aspettare qualche giorno per essere sicuri dell'esito ma sembra che la polmonite bilaterale, confermata dalla tac di martedì pomeriggio, sia in una fase iniziale. Questa mattina, riferisce il Vaticano, "ha ricevuto l'Eucaristia e successivamente si è dedicato alle attività lavorative" e ha consumato la colazione in poltrona. La terapia quindi prosegue come proseguono le attività lavorative di Bergoglio, seppur a ritmi contenuti.