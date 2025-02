Agi.it - Il Papa al Gemelli, lieve miglioramento degli indici infiammatori. Meloni in visita: "Abbiamo scherzato come sempre"

AGI - Anche la notte tra mercoledì e giovedì è trascorsa serena per Francesco. Ilsi è alzato dal letto e ha fatto colazione in poltrona. Questo è l'ultimo aggiornamento reso noto dalla sala stampa vaticana sulla salute del Pontefice. Il quadro generale resta comunque complesso cosìla terapia farmacologica adottata e rimodulata per la terza volta in cinque giorni. Bisognerà attendere i prossimi giorni per avere più indicazioni e certezze. Una lunga giornata Seppur le condizioni cliniche diFrancesco continuino a essere stazionarie, gli esami del sangue "dimostrano un, in particolare". La situazione, nel sesto giorno di ricovero all'ospedale, sembrerebbe quindi, leggendo il bollettino medico diramato dalla sala stampa vaticana, cambiata leggermente in positivo, dopo la doccia fredda di martedì, ossia l'insorgenza di una polmonite bilaterale, confermata da una tac di controllo al torace.