Bergamonews.it - Il nuovo regolamento edilizio fa rima col verde: stretta sul taglio degli alberi, multe a chi li danneggia e tutela dei nidi

Leggi su Bergamonews.it

Bergamo. In commissione arriva la discussione sul testo delconseguente all’entrata in vigore del Pgt e il focus, oltre ai tecnicismi contenuti nel documento, è incentrato sul capitolo dedicato al.Pdi entrare nel merito di quest’ultimo, a raccontare il contenuto della delibera è l’assessore alla Riqualificazione Francesco Valesini: “L’ultima variazione del “tipo” è del 2019 quando si erano recepiti i dettagli del testo uscito dalla Conferenza Unificata, documento volto a superare la condizione che ai tempi apparteneva al nostro Paese, quella cioè di averne uno per ogni Comune. Si introduce con questa delibera anche la facoltà di fare una Commissione Territorio e Paesaggio laddove fosse necessaria, insieme ad un aggiornamento della composizione delle stesse Commissioni con le specifiche competenze.