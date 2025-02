Sport.quotidiano.net - Il nuovo patron dello Spezia si presenta: le Aquile inserite nella pluriproprietà di Paul Francis

Leggi su Sport.quotidiano.net

La, 20 febbraio 2025 - «Esperienza globale nel mondosport che porti un po' di capitale e intelligenza locale: questo è il futuro del calcio». Sono le prime parole di, ceo di FC32, gruppo dicalcistica che ha rilevato loCalcio a inizio febbraio e che oggi si èto alla città. Il manager australiano, un passato in Nike e Adidas, ha parlato della realtà che ha fondato. «Fc32 non è un moclassico di proprietà perché il moclassico si è rotto - dice-. Siamo più di novanta investitori: esperti, tecnici ed ex atleti che portano passione e competenze. Credo che una persona con un punto di vista e un conto corrente sia più pericolosa rispetto a un network con esperienza internazionale. Questa esperienza internazionale con intelligenza locale è una grande opportunità secondo noi.