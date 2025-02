Strumentipolitici.it - Il Nicaragua si ritira dalla FAO

Ilha annunciato la sua uscitaFAO, l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura, che ha sede a Roma. A provocare questa decisione è stata la pubblicazione di un rapporto sulla sicurezza alimentare che ha messo in cattiva luce il governo del Paese.Le rimostranze del ministeroDue settimane fa il MINREX, il ministero degli Esteri nicaraguense, ha disposto la chiusura degli uffici della FAO nella capitale Managua e ne ha espulso i funzionari dal Paese. Il ministro Valdrack Jaentschke ha spiegato i motivi di questa misura in una lettera indirizzata al capo dell’Organizzazione Qu Dongyu. Nella stesura del rapporto relativo allo scorso anno, la FAO avrebbe avuto un atteggiamento inaccettabile, inammissibile e irrispettoso e una propensione interventista e aggressiva.