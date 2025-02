Terzotemponapoli.com - Il Napoli e non solo: parla Luca Marchetti

A ‘ForzaSempre’, trasmissione in onda su Radio Marte, è intervenuto il giornalista di Sky Sport. Di seguito le sue dichiarazioni. “L’eliminazione delle italiane dalla Champions impone riflessioni sullo stato di salute di Juventus e Milan, che credo stiano ragionando in tal senso. Che uscissero tutte e due, insieme all’Atalanta, non sembrava uno scenario facilmente ipotizzabile. Ciò che disturba di più è come siano uscite le italiane, e cioè meritando di uscire”. Nonil“La Juve nel ritorno ha meritato la sconfitta, l’Atalanta può recriminare per il rigore all’andata ma ha preso tre gol in casa, il Milan vive una situazione complessa dove forse ha sottovalutato l’avversario complicando la situazione sia con questioni di campo che come gestione. Se ildovesse vincere, sarebbe una vera impresa straordinaria degli azzurri, a cui nessuno avrebbe creduto qualche mese fa“.