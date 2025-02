Ilrestodelcarlino.it - Il museo di Tonino Guerra riapre dopo 5 anni

Tempo un mese e ildedicato ariaprirà finalmente le porte a visitatori e turisti. Realizzato negli spazi del palazzo dell’ex Monte di pietà di Santarcangelo, il, in cui sono esposti libri, cimeli, quadri, sculture e molte altre opere del grande poeta e sceneggiatore, scomparso il 21 marzo 2012 a 92, è praticamente chiuso da cinque. Dapprima per le limitazioni imposte per il Covid, e poi per le infiltrazioni e gli altri problemi rilevati nella struttura. A ottobre Andrea, figlio die musicista e compositore di colonne sonore per il cinema e la televisione, ha firmato con il Comune la nuova convenzione per il. L’amministrazione ha rinnovato la concessione degli spazi dell’ex Monte di pietà (in comodato gratuito) alla società di, che si è impegnata a sistemare e riqualificare la struttura.