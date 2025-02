Glieroidelcalcio.com - Il Museo della Fiorentina ricorda Pino Brizi

Leggi su Glieroidelcalcio.com

La favola diIl, in questi giorni, ha fatto un annuncio importante. Nei prossimi giorni, infatti, verrà proiettato un documentario suo. Queste le parole del documentario:“Ilè lieto di annunciare la proiezione del documentario “Lo chiamavano Brizenbauer. La favola viola di”, realizzato da QN – La Nazione, che verrà presentato presso Villa Arrivabene in Piazza Alberti 1/a a Firenze, sabato 22 febbraio alle ore 11, con ingresso libero. Partecipate numerosi per celebrare uno dei più grandi protagonistiStoria Viola!sempre con noi! #ForzaViola #viola #SerieA #viola #footballhistory #storiaviola #firenze #lanazione #giuseppe#brizenbauer”Comunicato Stampa:L'articolo Ilproviene da Gli Eroi del Calcio.