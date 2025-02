Agrigentonotizie.it - Il muratore trovato carbonizzato in casa, ricostruiti gli ultimi mesi di vita del 62enne: lo scorso novembre aveva vissuto altri incendi d'abitazione

L'autopsia, subito disposta dalla procura, non è stata ancora calendarizzata. Ma è ormai questione di ore. L'esame sarà fondamentale per stabilire come Angelo Sicilia, operaio sessantaduenne, sia morto. Il cadavere è stato rinvenuto, nell'di cortile Cabubbo, alle spalle.