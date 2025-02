Quotidiano.net - Il monito dei vescovi:: "Il primo compito di una comunità civile è curare e assistere"

La presidenza della Cei (nella foto il cardinale Matteo Maria Zuppi, alla guida della Conferenza Episcopale Italiana) esprime "preoccupazione per recenti iniziative regionali sul tema del fine vita e l’approvazione nei giorni scorsi della legge sul suicidio medicalmente assistito da parte del Consiglio Regionale della Toscana". Secondo i, "dellae del sistema sanitario è, non anticipare la morte" La Cei dunque invita a "a non fare ‘di questo tema una questione di ‘schieramento’, ma un’occasione per una riflessione profonda sulle basi della propria concezione del progresso e della dignità della persona umana", avviando "un ampio confronto parlamentare che rappresenti il Paese e le reali necessita’ dei suoi cittadini, scevro da logiche di parte e possibili strumentalizzazioni".