Gamberorosso.it - “Il mondo del vino? Vecchio, snob e autoreferenziale”. Il direttore del Prosecco Doc contro gli "enofighetti"

«Siamo undi vecchi», è questo l’esordio deldel Consorzio delDoc Luca Giavi agli Stati generali delche si son tenuti lo scorso 17 febbraio a Roma. Efficacie la sua metafora generazionale per parlare del cambiamento dei consumi di: «Io a quasi 53 anni vengo considerato un giovane. E questo non va bene. Iloggi parla con un tone of voicee con temi vecchi. Se non sapremo cambiare, saremo destinati a perdere».Svecchiarsi per ilvitivinicolo significa anche accettare che nuovi modelli di consumo si facciano largo. E di questo la Doc del Triveneto - con più di 650 milioni di bottiglie – ne sa qualcosa. Illa supponenza deldelSe l’export diitaliano potrà raggiungere il nuovo record degli 8 miliardi di euro, non si può ignorare che il merito va proprio alla locomotiva, che da sola vale più di 1,7 miliardi di euro (+11,9 per cento da gennaio a novembre 2024).